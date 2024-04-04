"العولمة تقف وراء هذه الظاهرة الكريهة"

حرص النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، لاعب تشيلسي السابق، على دعم فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بسبب معاناته من الهجمات العنصرية المستمرة.

وكان فينيسيوس قد انهمر في البكاء خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة إسبانيا والبرازيل بسبب الإهانات العنصرية، التي تحاصره في الدوري الإسباني، حيث تعرض لهجوم من جماهير أتلتيكو مدريد، فالنسيا وبرشلونة.

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وطالب دروجبا في تصريحاته خلال مشاركته في فاعلية برعاية منظمة اليونسكو، بضرورة تدخل الحكومات في مكافحة العنصرية، مؤكدًا أن "فينيسيوس جونيور يجب أن يتحلي بالشجاعة ومواصلة تقديم أفضل أداء، لأنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن نفسه".

وأضاف دروجبا: "تعرضت أثناء فترة احترافي للعنصرية في ملاعب فرنسا وتركيا، من الصعب البقاء في وضع فينيسيوس، عليه أن يتألق في الملاعب للرد عليهم وأن يكون الأفضل في العالم".

وتابع: "ما يحدث له اليوم يعد أيضا نتيجة للعولمة التي نعيش فيها والشبكات الاجتماعية والأشخاص الذين يختبئون في هواتفهم الجوالة لقول أمور مثيرة للاستياء للتحريض على الكراهية".

وطالب نجم تشيلسي السابق، "جميع الهيئات" المعنية بكرة القدم بأن تكون أكثر حسمًا في قضية العنصرية، قائلًا: "ينبغي على الحكومات التدخل لمعاقبة الأعمال العنصرية لأن الفيفا يمكنه فرض عقوبات والويفا أيضًا، لكن دون إجراءات الحكومات، يكون من الصعب تطبيق ذلك".