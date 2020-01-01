طريقة مبتكرة من بيب جوارديولا لتحسين معنويات نجوم مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يستعين بعم رافايل نادال من أجل تحسين معنويات نجوم فريقه.

استعان المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بتوني نادال عم رافاييل نادال ليحسن من معنويات نجومه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت"، والتي أكدت أن جوارديولا تواصل مع توني نادال الذي يعمل كمحفز ومدرب تنمية بشرية حاليًا

وذكرت الشبكة أن المدرب الكتالوني يسعى بشكل أساسي لإبعاد فريق كرة القدم عن الأخبار المنتشرة حول النادي وأجواء الإيقاف الأوروبي الأخير.

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وتمت مشاهدة توني نادال في مقر تدريبات نادي مانشستر سيتي خلال الساعات الماضية، وأكدت مصادر للشبكة أنه ألقى خطابًا تحفيزيًا على نجوم الفريق.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يهتم فيها بيب جوارديولا بالجانب النفسي للاعبيه حيث سبق له الاستعانة بعدة شخصيات مؤثرة لمنحه خطابات تحفيزية أخرى في مواقف مختلفة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن عن إيقاف فريق مانشستر سيتي أوروبيًا بسبب مخالفتهم لقواعد اللعب المالي النظيف مع تغريمهم مبلغ مالي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم لكن المدرب الإسباني أكد بنفسه على استمراره لنهاية تعاقده على الأقل.