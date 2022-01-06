طرق متعددة وتأثير سلبي .. كيف تواجه الأندية السعودية غياب الأفارقة؟

لا شك أن الأندية السعودية ستتأثر بغياب أبرز نجومها الأفارقة، المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة الفرق الكبرى التي تنافس على الألقاب، سواء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضًا البطولات القارية.

ودائمًا ما تكون بطولة كأس الأمم الإفريقية عودة جميع الأندية، لأنها تأتي في منتصف الموسم دائمًا، وفي نفس الوقت يرفض الاتحاد الإفريقي تغيير موعدها.

وتشهد كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون خلال شهري يناير وفبراير القادمين، مشاركة 9 لاعبين على الأقل، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة.

لعل أبرز الغيابات ستكون في الاتحاد بغياب أحمد حجازي، والنصر سيغيب عنه هدافه الكاميروني فينسنت أبو بكر، فكيف سيتصرف الناديين في خلال غيابهما؟

كيف يعوض الاتحاد أحمد حجازي؟

فرض النجم المصري أحمد حجازي نفسه، كواحد من أهم وأفضل المدافعين ليس في نادي الاتحاد فقط، بل بالدوري السعودي، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به رفقة العميد خلال الفترة الماضية.

لعب حجازي هذا الموسم رفقة الاتحاد في 14 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف، وقام باعتراض الخصم 18 مرة، فاز في 10 اعتراضات منهم بنجاح.

شارك حجازي في 47 التحام هوائي، فاز فيهم في 28 التحام، وخسر 19 التحامًا، واستطاع التصدي لـ9 تسديدات من الخصوم.

ودائمًا ما يكون غياب حجازي مؤثرًا للغاية على مستوى فريق الاتحاد، وهو الأمر الذي يجب معالجته خلال فترة القادمة، حيث هناك أكثر من لاعب قد يشغل مكان حجازي.

قد يتم الاعتماد على عمر هوساوي لأنه الخيار الأقرب، أو حمدان الشمراني، فيعد هذا الثنائي هم الأنسب لتعويض حجازي، أو هناك خيار آخر، وهو أن يحسم الاتحاد التعاقد مع مدافع قوي يقترب مستواه من حجازي.

كيف سيعوض النصر فينسنت أبو بكر؟

بعد رحيل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، أصبح الجهاز الفني لنادي النصر يعتمد على الكاميروني فينسنت أبو بكر، حيث تألق بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية.

أبو بكر شارك مع النصر في 15 مباراة بالدوري السعودي هذا الموسم، سجل فيهم 6 أهداف وصنع 4 لزملائه، وتألق بشكل لافت للنظر خلال المباريات الأخيرة للعالمي.

المهاجم الكاميروني مرر الكرة 328 مرة، منهم 255 تمريرة صحيحة، و73 تمريرة خاطئة، وسدد الكرة 35 مرة، منهم 19 تسديدة على المرمى، و 8 تسديدة خارج المرمى، و7 تسديدات تصدى لها دفاعات الخصوم.

الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة الأرجنتيني ميجيل روسو، أمامه أكثر من حل لتعويض أبو بكر خلال الفترة القادمة، الأول يتمثل في الاعتماد على المهاجم عبد الفتاح آدم.

وأما عن الثاني فهو تغيير طريقة اللعب وعدم الاعتماد على مهاجم صريح، والثالث هو تعاقد نادي النصر مع مهاجم مميز خلال القريب العاجل للاعتماد عليه طوال فترة غياب أبو بكر.

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