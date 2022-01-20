طرف ثالث يؤكد ويعقد صفقة ميشيل إلى الهلال

تحدثت تقارير في البرازيل عن عقبة جديدة قد تظهر في صفقة انتقال نجم فلامنجو ميكايل إلى صفوف الهلال خلال انتقالات يناير.

وأكدت مصادر "جول" المفاوضات في الأيام الماضية، وأن الهلال ينتظر رداً نهائياً من فلامنجو على عرضه الأخير لضم النجم البرازيلي المتألق الفترة الأخيرة.

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لماذا قد تتعقد صفقة انتقال ميكايل إلى الهلال؟

ذكرت شبكة "جلوبو" أن فريق ميكايل السابق جوياس أخطر فلامنجو بوجوب حصوله على النسبة المتفق عليها حال بيع اللاعب.

وكشفت التقارير أن هناك بنداً في عقد انتقال اللاعب من جوياس إلى فلامنجو في 2020 ينص على حصول الأول على 5% حال بيعه مستقبلاً من قبل فريقه الحالي.

صفقة بيع ميكايل من جوياس إلى فلامنجو محل نزاع قضائي بالأساس دائر حتى الآن، إذ اشتراه فلامنجو مقابل قرابة 7.5 مليون يورو، ولكن حصل فقط على 80% من بطاقته، وبقيت 5% مع جوياس، و15% مع اللاعب.

تلك الصفقة بحسب "جلوبو" تسببت في تعرض جوياس للمنع من تسجيل اللاعبين لمدة 6 أشهر، الأمر الذي يحاول النادي البرازيلي حله قضائياً.

ولعب ميكايل العام الماضي مع فلامنجو في 58 مباراة بكل المسابقات، ونجح في هز الشباك 18 مرة وصنع 8 أهداف.