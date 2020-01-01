طرد من عالم آخر – أغرب قصة إشهار بطاقة حمراء في مواجهة الاتحاد والشباب

حادثة غريبة في مواجهة بين الاتحاد والشباب.

مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين الاتحاد والشباب، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، مساء يوم الإثنين المقبل، في مواجهة سعودية خالصة.

المباراة ينتظرها الجميع، نظرًا للتنافس القوي بين الفريقين تاريخيًا، على البطولات والإنجازات، ولكن هذه المرة في بطولة خارج النطاق السعودي.

الشباب يدخل المباراة وهدفه الثأر من الاتحاد، بعد الخسارة التي تلقاها من العميد بخماسية مقابل هدف مؤخرًا، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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أما الاتحاد، يسعى لإنقاذ موسمه، بعد النتائج المخيبة مؤخرًا في الدوري، حيث يحاول الفريق الهروب من شبح الهبوط، خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى توديعه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ودائمًا ما تشهد مواجهات الشباب والاتحاد أحداثًا غريبة، ونستعرض خلال السطور التالية، حادثة في غاية الغرابة، يتذكرها الجميع.

بطل القصة هنا هو الحكم السعودي فهد المرداسي، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب لم يخطئ في شيء، بل ارتكب ضده خطأ غريب، كان يجب أن يحصل اللاعب الآخر على البطاقة الصفراء وليس هو.

الاتحاد يتلقى صدمة قبل مواجهة الشباب

القصة بدأت عندما انطلق وليد عبد ربه لاعب الشباب بالكرة، متخطيًا دائرة منتصف الملعب، لينجح سلطان النمري لاعب الاتحاد في قطع الكرة، ويلعبها أرضية طويلة للمهاجم إندوما.

إندوما مهاجم الاتحاد انطلق ولكنه رأى أنه لن يستطيع اللحاق بالكرة، فماذا يفعل، قام بشد قميص عمر الغامدي لاعب الشباب، بطريقة مخادعة للحكم، الذي ظن أن الغامدي هو من قام بارتكاب المخالفة.

الحكم أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه الغامدي "المظلوم"، ليحصل على الكارت الأحمر، وسط أجواء "تمثيلية" من جانب إندوما الذي واصل مسلسله ليقنع الحكم بأن ما فعله هو الصواب.