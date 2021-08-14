"طرد فهد المولد مطلب" .. هاشتاج يُشعل صراعًا على تويتر
ظهر هاشتاج خاص بفهد المولد نجم الاتحاد على تويتر بعد ظهر اليوم وانتشر سريعًا حتى أصبح "تريند" على المنصة الزرقاء، وقد أشعل صراعًا بين المغردين من جمهوري العميد والنصر.
المولد ارتبط كثيرًا خلال الأشهر الماضية بالانتقال لنادي النصر، خاصة مع عدم تجديد عقده مع الاتحاد والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكذلك في ظل الحديث عن عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي منذ سنوات.
الهاشتاج الذي ظهر على تويتر كان بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، وقد اختلف جمهوري الاتحاد والنصر حول مصدره والمغردين ضمنه الذين يُساعدون على انتشاره.
اختيارات المحررين
البعض من جمهور الاتحاد أكد أن المولد يستحق الرحيل لتراجع مستواه وتأثيره الفني على الفريق، ولوجود بدائل أفضل منه، خاصة مع عدم اعتماد المدرب فابيو كاريلي عليه في المباريات الأخيرة من الموسم الماضي وتفضيل عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي عليه.
فيما تحدث البعض الآخر عن أن الجمهور النصراوي هو مصدر هذا الهاشتاج لرغبتهم في زيادة الضغط على المولد وإدارة الاتحاد لرغبتهم في انضمام اللاعب صاحب الـ26 عامًا لفريقهم خلال الصيف الحالي أو الانتقالات الشتوية القادمة.
وإليكم بعض التغريدات التي ظهرت ضمن هاشتاج "طرد فهد المولد مطلب" ...