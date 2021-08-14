"طرد فهد المولد مطلب" .. هاشتاج يُشعل صراعًا على تويتر

جدل كبير على المنصة الزرقاء

ظهر هاشتاج خاص بفهد المولد نجم الاتحاد على تويتر بعد ظهر اليوم وانتشر سريعًا حتى أصبح "تريند" على المنصة الزرقاء، وقد أشعل صراعًا بين المغردين من جمهوري العميد والنصر.

المولد ارتبط كثيرًا خلال الأشهر الماضية بالانتقال لنادي النصر، خاصة مع عدم تجديد عقده مع الاتحاد والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكذلك في ظل الحديث عن عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي منذ سنوات.

الهاشتاج الذي ظهر على تويتر كان بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، وقد اختلف جمهوري الاتحاد والنصر حول مصدره والمغردين ضمنه الذين يُساعدون على انتشاره.

البعض من جمهور الاتحاد أكد أن المولد يستحق الرحيل لتراجع مستواه وتأثيره الفني على الفريق، ولوجود بدائل أفضل منه، خاصة مع عدم اعتماد المدرب فابيو كاريلي عليه في المباريات الأخيرة من الموسم الماضي وتفضيل عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي عليه.

فيما تحدث البعض الآخر عن أن الجمهور النصراوي هو مصدر هذا الهاشتاج لرغبتهم في زيادة الضغط على المولد وإدارة الاتحاد لرغبتهم في انضمام اللاعب صاحب الـ26 عامًا لفريقهم خلال الصيف الحالي أو الانتقالات الشتوية القادمة.

وإليكم بعض التغريدات التي ظهرت ضمن هاشتاج "طرد فهد المولد مطلب" ...

انا متاكد تمامآ ان صاحب الهاشتاق

لا يحب الاتحاد ..!! #طرد_فهد_المولد_مطلب pic.twitter.com/mMZ4f01hC3 — خالد العقيلي (@aboazaz05) August 14, 2021

#طرد_فهد_المولد_مطلب

جمهور #الاتحاد الوفي هناك من يعمل على إسقاط الكيان من جهات خارجية!

فهد قدم الكثير وضحى لأجل النادي

هناك أمور داخلية تؤثر في مستوى اللاعب!

شفنا كيف مستوى فهد مع الاخضر!

لاننساق خلف من يريد ضياع #العميد وفي كل مرحلة يهاجمه!

دعم فهد دعم للكيان! pic.twitter.com/sCpJU1i9eJ — ابراهيم عسيري (@ib_asyri) August 14, 2021

مايحتاج يا اتحادي تشارك في هاشتاق رفعه نصراوي واستغفلك .. لان فهد على الوضع الحالي لن يستمر بعد يناير وبعد خروجه لي عوده مع ارائكم النيّره بحول الله 👏 #طرد_فهد_المولد_مطلب — bander almutairi (@b_18n) August 14, 2021

#طرد_فهد_المولد_مطلب

مشكلتنا في عشوائية فهد المولد لاعب ما عنده كنترول ولا هو لاعب تكتيك ، يلخبط تكتيك وانسجام الفريق، الموسم الي فات بفترة اصابته الفريق ترتيب وهجمات منظمه وتكتيك /انسوا شيء اسمه تكتيك وشخصية فريق طول ما فهد المولد اساسي.

مدربين المنتخب ما يلعبوه الا اخر الدقايق pic.twitter.com/NDXzAfSuV7 — فيصل سلمان (@Kbk9d) August 14, 2021