طرد برايتون يكلف يونايتد عقوبة من الاتحاد الإنجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توقيع عقوبة على نادي مانشستر يونايتد بعد الأحداث التي شهدتها مباراة "الشياطين الحمر" أمام برايتون مساء الثلاثاء.

مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز على برايتون بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 18 في الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

ماذا حدث؟

خلال المباراة، قام لاعبو مانشستر يونايتد بالتجمع حول الحكم بيتر بانكس، والاحتجاج بعد أن قام لويس دانك قائد برايتون بإسقاط أنتوني إلانجا على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53، بعد أن فقد دانك الكرة برعونة.

تلقى دانك في البداية بطاقة صفراء بسبب الخطأ، وهو ما أشعل غضب مانشستر يونايتد، لدرجة أن برونو فيرنانديش تلقى بطاقة صفراء للاحتجاج بشدة على القرار.

وفي نهاية المطاف، وبعد استشارة حكم الفيديو المساعد، قرر بيتر بانكس حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لويس دانك.

ما هو قرار الاتحاد الإنجليزي؟

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أصدر بيانًا، الأربعاء، للإعلان عن توقيع عقوبة على مانشستر يونايتد بسبب خرق القواعد.

وجاء في البيان: "تم توجيه اتهام لنادي مانشستر يونايتد بخرق قاعدة الانضباط رقم E20.1 في الاتحاد الإنجليزي، بعد مباراته في الدوري الإنجليزي ضد برايتون يوم الثلاثاء".

وأضاف: "يزعم أن مانشستر يونايتد لم يتمكن من انضباط لاعبيه بطريقة صحيحة خلال الدقيقة 53، وأمام النادي حتى يوم الإثنين 21 فبراير لتقديم رد".

ما هو موقف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

فوز مانشستر يونايتد على برايتون جاء بعد تعادلين محبطين أفقدا "الشياطين الحمر" أربع نقاط هامة في سباق المربع الذهبي.

وتمكن مانشستر يونايتد من رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق أربع نقاط عن تشيلسي الثالث الذي لعب مباراة أقل.

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