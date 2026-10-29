نيمار يدفع ثمن "قاعدة فينيسيوس جونيور" .. عقوبة صارمة على البرازيلي تضع سانتوس في ورطة

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موقف يعود إلى طرده أمام باهيا

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عُوقب النجم البرازيلي نيمار بالإيقاف لعدة مباريات على خلفية مخالفة تأديبية غريبة وقعت خلال مباراة سانتوس المحلية الأخيرة.

فقد أُدين المهاجم المخضرم بانتهاك البروتوكولات الجديدة الخاصة بـ"قانون فينيسيوس جونيور"، التي وُضعت بهدف تعزيز الشفافية والقضاء على التجاوزات الخفية داخل الملعب.

بطاقة حمراء تُشعل فتيل الإيقاف من المحكمة الرياضية العليا

طُرد قائد سانتوس نيمار خلال التعادل 1-1 مع باهيا يوم السبت إثر مشادة مع رودريجو نيستور. وضُبط اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً وهو يغطي فمه أثناء المشادة، في مخالفة مباشرة لـ«قاعدة فينيسيوس جونيور» المطبقة حديثاً.

وأصدرت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل (STJD) قرارها بشأن الواقعة، إذ أوقعت على المهاجم المخضرم إيقافاً لمباراتين بسبب مخالفة البروتوكول، وذلك بحسب وكالة رويترز. كما فصّل تقرير الحكم أن نيمار اندفع بغضب نحو مقاعد بدلاء باهيا بعد تلقيه قرار الطرد، واضطر زملاؤه إلى منعه جسدياً.

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نيستور يتهم بعدم الاحترام ونيمار يردّ

أشعلت المواجهة داخل الملعب تبادلاً حاداً بين اللاعبين. وأصدر باهيا بياناً ندد فيه بالإساءة المزعومة، في حين انتقد نيستور علناً تصرفات خصمه أمام وسائل الإعلام.

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وقال لاعب الوسط عقب صافرة النهاية: «ما قاله لي كان مهيناً للغاية، تجاهي وتجاه قميص باهيا على حدٍّ سواء».

ونفى نيمار بشدة توجيه أي إساءة لفظية لنيستور، وإن اعترف بأن تغطية فمه كانت خطأً. بل إن نجم سانتوس ألقى اللوم من جديد على لاعب وسط باهيا.

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واتهم الدولي البرازيلي السابق نيستور باستفزاز المشادة، زاعماً أن خصمه ارتكب «واحدة من أقذر الحيل في كرة القدم» خلال الواقعة المحتدمة.

القضاء على الإساءة الخفية

اعتمد المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) «قاعدة فينيسيوس جونيور» بالإجماع في أبريل. وتنص القاعدة على إشهار البطاقة الحمراء بحق أي لاعب يغطي فمه أثناء مواجهة، بهدف منع الأفراد من إخفاء الألفاظ المسيئة.

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وجاء سنّ هذا التشريع عقب واقعة في دوري أبطال أوروبا زُعم فيها أن جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا وجّه إساءة عنصرية لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بينما كان يخفي فمه.

وقد شهدت القاعدة تطبيقاً بالفعل على المستوى الدولي، إذ تلقى ميجيل ألميرون لاعب باراغواي إيقافاً لمباراة واحدة خلال كأس العالم عن مخالفة مماثلة.

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وليست هذه أول مرة يصطدم فيها نيمار باللوائح التجريبية. فقبل ثلاثة أشهر فقط، أصبح أول لاعب في الدرجة الأولى البرازيلية يواجه الإبعاد المؤقت بموجب تجربة جديدة تستهدف تضييع الوقت من قبل حراس المرمى.

سانتوس يخوض فترة حاسمة من دون نجمه

بات نيمار الآن مرشحاً لغياب مباريات سانتوس الثلاث المقبلة، ولا يُتوقع عودته إلى الملاعب قبل أواخر نوفمبر. فإلى جانب الإيقاف لمباراتين بسبب مخالفة البروتوكول، عليه أيضاً قضاء إيقاف لمباراة واحدة بسبب تراكم ثلاث بطاقات صفراء قبيل مواجهة بالميراس يوم الأربعاء. ويحتفظ سانتوس بحق استئناف قرار المحكمة العليا للعدالة الرياضية.

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ويوجّه غيابه ضربة كبيرة لسانتوس وهو يخوض المباريات الست الأخيرة من الدوري البرازيلي الدرجة الأولى. وإذ يحتل الفريق حالياً المركز الثامن في الترتيب بفارق مريح قدره 12 نقطة عن منطقة الهبوط، فإن عليه الآن أن يحاول إنهاء الموسم بقوة من دون قائده.