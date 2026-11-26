صلاح قاد طرابزون سبور لتحقيق الفوز يوم الخميس، أمام سسكا صوفيا البلغاري بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي 2026-27.

النيران الصديقة افتتحت اللقاء، حيث سجل سيدني كابرال هدف سسكا صوفيا الوحيد في الدقيقة 32، فيما جلبت ثنائية محمد صلاح وسافيولو الفوز للضيوف، في الدقيقتين 69 و3+90 من عمر المباراة.

عطفًا على ذلك، ارتفع رصيد طرابزون سبور للنقطة التاسعة في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد سسكا صوفيا عند نقطة وحيدة في المركز الـ32.

وللتعمق أكثر فيما قدمه محمد صلاح خلال مواجهة سسكا صوفيا وطرابزون سبور، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

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صلاح "خطر" على طرابزون سبور

هل تعلم – عزيزي القارئ – أن أول ظهور لمحمد صلاح في مناطق الخطورة، بل وربما داخل منطقة الجزاء لسسكا صوفيا كان في الدقيقة 62؟ .. نعم! مو اختفى عن الظهور ساعة كاملة من لقاء الليلة.

أما عما فعله في هذه الدقيقة؛ فقد راوغ مدافع الفريق البلغاري داخل منطقة جزائه ثم سدد الكرة في جسده بعد ذلك بدلًا من المرمى!

مدرب سسكا صوفيا كاركوس جيسدول وفى بوعده لجماهيره – بشكل جزئي – قبل المباراة، حيث أكد تجهيز أكثر من حل للتعامل مع النجم المصري، وقد نجح في تحجيمه لساعة كاملة، وإن كان لم يصمد أكثر من ذلك.

لكن الخطر على طرابزون سبور لم يكن لاختفاء صلاح طوال 62 دقيقة أمام سسكا صوفيا، بل في كثرة انقطاع الكرة منه، ومن ثم ارتدادها بهجمة مرتدة خطيرة على مرمى فريقه .. فهو لا يشارك في الدفاع ويعرضه للهجمات.

هدف سسكا صوفيا الوحيد في المباراة بدأ من عند مو، حيث انقطع الكرة منه مطالبًا باحتساب خطأ لصالحه، فيما رفض الحكم طلبه، فاستغل أصحاب الأرض الموقف لتنظيم هجمة مرتدة خطيرة على مرمى أندريه أونانا، وقد نجح في إيقاف الدفاع في الخطأ، ليسجل كابرال الهدف بنفسه في مرماه.

وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة على مدار المباراة، لكن أحسن وسط طرابزون ودفاعه في تدارك الموقف بعد ذلك.

ارحم جمهور طرابزون سبور يا صلاح!

الحقيقة من يشاهد مباريات صلاح الأخيرة، سيشعر بالشفقة تجاه جمهور طرابزون سبور، فقد أصبح عليه أن ينتظر حتى الدقائق الأخيرة، كي "يحن" عليه مو باستفاقة سريعة، ينهض معها الفريق بشكل كامل ومن ثم تبدأ الريمونتادا.

والليلة سارت مواجهة سسكا صوفيا على هذا السيناريو تمامًا..

طرابزون بعدما كان عاجزًا عن تنظيم هجمة واحدة على المرمى البلغاري، تحقق مراده بعدما قرر صلاح استعادة إحدى لقطاته الشهيرة مع ليفربول، حيث الانطلاق بسرعته من وسط الملعب إلى منطقة جزاء الخصم، فالتسديد في الشباك بنجاح.

حتى هدف الفوز جاء عن طريق صلاح، فمع إرساله أول عرضية في اللقاء في الدقيقة 3+90، شتتها مدافع سسكا صوفيا برأسية خاطئة، وصلت لسافيولو الذي سددها في الشباك بنجاح، خاطفًا الثلاث نقاط.

صلاح "قاصف الجبهات"

في 19 أكتوبر الماضي، قاد صلاح طرابزون سبور للفوز أمام بشكتاش، محرزًا أحد هدفي فريقه، ضمن الجولة الثامنة من الدوري التركي.

وعقب الفوز، سخر مو من رئيس بشكتاش سردال أدالي، بتعليق "35%"، في إشارة لاتهامات الأخير بوكيله الأول رامي عباس بطلب عمولة 35%، كي يتم انتقاله من ليفربول للأسود والأبيض في الصيف الماضي قبل تفضيله لطرابزون سبور.

ويبدو أن مع تلك المباراة، انتهى مراد المصري في الدوري التركي، هذا بالتأكيد ليس شيئًا منطقيًا، لكن هذا ما يقوله أداؤه في المباريات التي تلتها.

منذ ذلك الحين، خاض صلاح سبع مباريات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، بشكل غير متتالي، بعدما كانت لا تمر مباراة إلا وتجده مساهمًا بها بالتسجيل أو الصناعة.

ربما إن كنت عاشقًا له، ستجد له مبرره بأنه صاحب أكثر من "بري أسيست"، لكن ما هو عذره للظهور بوضعية "توفير جهده" داخل الملعب حتى في أصعب اللحظات مع "العطف" على الفريق باستفاقة في الدقائق الأخيرة؟!

نحن ننتظر الإجابة من صلاح وإلا سيستسلم الكثيرون لفكرة "انتهى شغف المصري في تركيا بفوزه أمام بشكتاش!".