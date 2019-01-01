طرابزون سبور التركي يطلب استعارة أحمد موسى

عرضًا رسميًا لاستعارة موسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية تركية أن نادي طرابزون سبور مهتم بالتعاقد مع اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر السعودي الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي التركي تستهدف التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في حال قبول إدارة النصر رحيل اللاعب.

صحيفة "fotospor" التركية، أكد تقديم نادي طرابزون سبور، عرضًا رسميًا لاستعارة موسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بالتأكيد جميعهم يعرفون طريق الشباك جيدًا⚽️

من سيكون هدّاف الموسم القادم من دورينا؟🤔 pic.twitter.com/dDqSTUEq0C — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 10, 2019

موسى يتواجد حاليًا رفقة المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم الذي سيواجه جنوب إفريقيا اليوم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ولم يُقدم اللاعب النيجيري المردود الطيب والمقتنع لجماهير العالمي خلال الموسم الماضي حيث فشل في إقناعهم فنيًا ورقميًا.

يُذكر أن موسى كان قد انضم إلى نادي النصر، الصيف الماضي، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين "15 مليون يورو".