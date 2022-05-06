طبيب نفسي يشرح للجماهير المنافسة كيفية تجاوز انتصارات ريال مدريد!

ظهر أحد الأطباء النفسيين عبر أثير محطة راديو إسبانية مساء الجمعة ليتحدث عن انتصارات ريال مدريد الأخيرة وكيفية تجاوزها من قبل جماهير الفرق المنافسة.

جاء هذا بحسب ما ذكر فيل كيتروميليدس الصحفي في قناة رابطة الدوري الإسباني والذي أكد أن الطبيب تحدث بشكل موسع عن طريقة تجاوز انتصارات ريال مدريد.

وقال كيتروميليدس: "في الوقت الحالي يوجد طبيب نفسي في إحدى المحطات الإسبانية الإذاعية يتحدث عن كيفية تجاوز انتصارات ريال مدريد".

وأضاف: "الطبيب يتحدث عن مشجعي الفرق الأخرى وينصحهم من أجل تجاوز صدمات عودة ريال مدريد في النتائج في الفترة الأخيرة".

وأردف: "النصيحة الأهم التي قالها خلال حديثه وملخص ما قاله أن جماهير المنافسين عليهم قبول حقيقة أن ريال مدريد جيدًا حقًا".

وكان ريال مدريد قد نجح في قلب تأخره ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف إلى الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام في الـ 29 من مايو الجاري في مدينة باريس بفرنسا.