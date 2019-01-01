طبيب مصر يعلن نجاح جراحة جنش في وتر أكيلس

الحارس أصيب خلال المران قبل مواجهة أوغندا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد أبو العلا؛ طبيب منتخب مصر، اليوم الأربعاء، إجراء محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الفراعنة والزمالك، جراحة ناجحة في وتر أكيلس.

الحارس كان قد أصيب منذ أيام بقطع كل في وتر أكيلس خلال مران المنتخب، ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من ستة وحتى ثمانية أشهر.

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وقال أبو العلا، خلال تصريحاته للصحفيين، على هامش مران الفريق: "جنش أجرى الجراحة في إحدى المستشفيات الكبرى بألمانيا، وغادر قبل قليل غرفة العمليات، تحدثت مع الطبيب المعالج له، وأكد له سلامة الحارس ونجاح الجراحة".

إصابة الحارس وضعت الجهاز الفني للمنتخب في مأزق، حيث لم يعد أمامه سوى الحارسين محمد الشناوي وأحمد الشناوي، فيما تم استدعاء محمد أبو جبل للتدريب، بينما لا تسمح له اللوائح بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019.

ويستعد الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا في الخامس من الشهر الجاري، ضمن دور الـ16 بالبطولة القارية.

كان المنتخب المصري قد تأهل بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز أمام زيمبابوي والكونغو وأوغندا.