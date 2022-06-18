طبيب مصر: إصابة صلاح ليست مسؤوليتنا والتزمنا بتعليمات ليفربول

صلاح شارك في مباراة وغاب عن الأخرى

أثار غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس إفريقيا 2023 جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي المصري، خاصة بعد نشره لعدة صور عبر حساباته على السوشيال ميديا تُوضح استمتاعه بقضاء إجازته.

صلاح لعب المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام غينيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف مصطفى محمد، وقد غاب عن اللقاء الثاني الذي خسرته مصر أمام إثيوبيا 2-0 وأدى لإقالة المدرب إيهاب جلال بعد بدء مهمته بعدة أيام.

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وأوضح الجهاز الفني للمنتخب المصري أنه فضل استبعاد صلاح من مواجهة إثيوبيا لمعاناته من شد عضلي، لكن طبيب المنتخب، محمد أبو العلا، أكد في تصريحات متلفزة يوم أمس أن اللاعب لم يتعرض لشد عضلي لكنه كان مجهد وخوضه للمباراة قد يُعرضه للإصابة.

إذ قال لقناة "أون تايم سبورت" "صلاح كان من المستحيل أن يلعب لو كان مصابًا بشد عضلي، هو يُعاني من الإجهاد والفارق الزمني بين المباراتين قليل والرحلة طويلة ومرهقة، لو حدث ولعب ضد إثيوبيا لتعرض للإصابة، هو لم يستطع أن يلعب مباراة أخرى بعد 3 أيام من مواجهة غينيا".

ودخل الطبيب المصري في التفاصيل أكثر بقوله عن وضع صلاح الصحي والبدني "تسلمنا اللاعب من ليفربول ومعه تقارير تؤكد شكواه من آلام وحاجته لإجراء فحوصات طبية وأشعة، هو لم يكن جاهزًا لمواجهة غينيا 100% لكنه كان جاهزًا للعب وقادرًا على التحامل على نفسه مع عدم وجود أي مخاطرة من تعرضه للإصابة".

وأتم "ليفربول رأى أن صلاح يُمكنه خوض مباراة واحدة فقط من المباراتين، وقد اتفقنا على حضوره مواجهة غينيا فقط لأنه لن يستطيع السفر في رحلة شاقة وطويلة".

أبو العلا أوضح خلال حديثه أن إصابة صلاح في العضلة الضامة بدأت خلال مواجهة ليفربول مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه لعب بعدها مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن كل ذلك حدث خلال 14 يومًا مما عرضه للإجهاد الكبير وأجبره على الراحة فيما بعد.