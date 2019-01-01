طبيب كولومبي يستشهد برونالدو لكشف مساوئ خاميس رودريجيز

هجوم لاذع واتهامات خطيرة لصاحب الأهداف السينمائية

أدلى طبيب منتخب كولومبيا السابق هيكتور فابيو كروز، بتصريحات مريبة، اتهم خلالها مواطنه خاميس رودريغيز بعدم الاحترافية في تعامله مع أندية.

وأشار خبير الطب الرياضي في حديثه مع برنامج "فوتبولريد"، إلى صاحب الأهداف السينمائية عادة لا يفكر في مصلحته، قائلاً "هذا الولد لا يعرف أولوياته، وبدلاً من العمل على تحضير نفسه للموسم الجديد، قام بتهذيب حواجبه وتصفيف شعره".

وأضاف "تفترض الفرق الكبيرة مثل ريال مدريد أن اللاعبين على قدر كاف من الاحتراف، لكن هذا الولد ليس كذلك، دائمًا يقضي فترات طويلة بالشهور خارج الملعب، يكتفي فقط بالتنقل من مكان لآخر".

في الوقت ذاته، استشهد بالنجم العالمي كريستيانو رونالدو، معتبره مثالاً ينبغي أن يحتذي به صاحب الـ28 عامًا، قائلاً "قضى كريستيانو عطلة لمدة أسبوع، وذهب بيخته مع العائلة إلى الجزر اليونانية، وفي الأسبوع التالي عمل مع 15 متخصصًا لتحضير نفسه للموسم الجديد، إنه الرجل الأكثر احترافية الذي أعرفه في هذا المجال".

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(📸: @UAFAAC) pic.twitter.com/VJ2R9O67Zx — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وجاءت تصريحات طبيب منتخب كولومبيا السابق بعد الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها خاميس على مستوى الربلة، بعد مشاركته الأولى مع ريال مدريد أمام بلد الوليد يوم السبت الماضي، وكانت المشاركة الرسمية الأولى له بقميص اللوس بلانكوس منذ إرساله إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة في صيف 2017.