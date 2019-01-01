طبيب النصر يتمرد وإدارة النادي تبرئ نفسها من اتهاماته

منذ 1 أغسطس وامتنع الطبيب البرتغالي عن الحضور لمقر النادي العاصمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تسير أمور الجهاز الطبي بنادي النصر السعودي على ما لا يرام، حيث انقطع الطبيب البرتغالي فيليب سامبرون عن الحضور للمران منذ بداية أغسطس الجاري.

العالمي عاد من معسكر إعداد خارجي بالبرتغالي في الأول من الشهر الجاري، ومنذ ذلك الحين وهو لم يحضر التدريبات.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الطبيب البرتغالي انقطع عن التدريبات، لعدم تسلمه مستحقاته المادية عن الأربعة أشهر الماضية، بجانب مكافأة الفوز بكأس الدوري الموسم المنقضي.

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وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصادرها الخاصة أن سامبرون يعتزم تقديم شكوى ضد النصر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم أو رابطة دوري المحترفين.

ورد مصدر في مجلس العالمي على مزاعم الطبيب، حيث قال للصحيفة: "إذا لم يكن قد استلم مستحقاته فعليه الرجوع إلى الهيئة العامة للرياضة، فهي الجهة المعنية، أما مكافأة الفوز بالدوري فمُقتصرة فقط على اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "تغيب الطبيب شأن إدارة كرة القدم في النادي، ولا أعلم عن موضوع مستحقاته شيئًا أو عن سبب غيابه عن الفريق".

يذكر أن بعثة النصر غادر مساء اليوم السبت، إلى الإمارات، استعدادًا لملاقاة الوحدة بعد غدٍ الإثنين، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.