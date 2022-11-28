طبيب المنتخب: بونو سيكون جاهزًا لمواجهة كندا

اللاعب غاب عن المباراة الأخيرة أمام بلجيكا

أكد عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي جاهزية حارس المرمى ياسين بونو لخوض المواجهة الحاسمة أمام كندا في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

بونو كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام بلجيكا بعدما شعر بدوار خلال عزف السلام الوطني نتج عن إصابته بشد عضلي، وهو اللقاء الذي حسمه أسود الأطلس لصالحهم بهدفين نظيفين.

المدرب وليد الركراكي كان قد أوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن بونو شعر بعدم قدرته على اللعب ولذا طلب عدم بدء اللقاء حتى لا يخسر المنتخب تغييرًا خلاله.

وأضاف "بونو كان مصابًا أمام كرواتيا، حاولنا تجهيزه في الوقت المناسب لكنه شعر بآلام خلال فترة الإحماء، بونو كان رجلًا، مثل كل لاعبي المنتخب، وتحدث بصراحة وطلب تغييره حتى لا نخسر تغييرًا في المباراة، موقف رائع منه وأحييه عليه".

المغرب تتصدر حاليًا المجموعة السادسة بجانب كرواتيا وبلجيكا، حيث يمتلك كل منتخب 3 نقاط، فيما تتواجد كندا أخيرة دون أي نقاط، وسيُواجه المغاربة المنتخب الكندي في الجولة الأخيرة بأمل الخروج بنتيجة تؤهلهم لدور الـ16 لأول مرة منذ نسخة المكسيك 1986.