طبيب الزمالك يطمئن على محمود علاء بعد إصابة القمة

محمود علاء تعرض لإصابة قوية في لقاء القمة أمام الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام طبيب نادي الزمالك بالاطمئنان على حالة محمود علاء مدافع الفريق بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة الأهلي بالدوري المصري.

وكان محمود علاء قد تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد التدخل مع لاعب الأهلي مما أجبره على عدم استكمال لقاء القمة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن طبيب الزمالك قام بالاطمئنان على اللاعب بعد إجراء الفحوصات عليه بعد اللقاء.

وخضع علاء لبعض الفحوصات الطبية عقب اللقاء في إحدى المستشفيات القريبة من ملعب برج العرب، ليتضح أنه تعرض لارتجاج خفيف.

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وحصل محمود علاء على راحة 24 ساعة حسب نصيحة الطبيب لاكتمال شفائه، حتى يتمكن من العودة مرة أخرى لتدريبات الزمالك.

وأشارت تقارير مؤخرًا أن اللاعب تلقى عرضًا من أهلي جدة السعودي للانتقال إليه على سبيل الإعارة لمدة موسم، وهو ما سيحسمه النادي خلال الساعات القادمة.