قد يحتاج لجراحة - طبيب الأهلي يوضح التشخيص النهائي لإصابة سليمان

فترة هي الأسوأ للشياطين الحمر على مستوى الإصابات المتكررة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، نتائج الأشعة التي أجراها وليد سليمان؛ جناح الفريق اليوم الأحد، لتحديد حجم إصابته.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، بالجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

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الطبيب أكد أن الأشعة أثبتت تعرض سليمان لجزع في الرباط الداخلي للركبة وجزع في رباط صابونة الركبة وإصابة خفيفة في الغضروف.

وأوضح خالد محمود أن فترة علاج اللاعب ومدة غيابه ستتحدد بشكل نهائي بعد التأكد من مدى حاجته لإجراء جراحة أم سيكتفي بالعلاج فقط، بسبب إصابة غضروف الركبة.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الشياطين الحمر مساء اليوم إلى القاهرة عائدة من الجزائر، عقب التعادل أمام شبيبة الساورة.

ويتصدر الأحمر جدول مجموعته برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه، بينما يتذيل الفريق الجزائري جدول المجموعة دون رصيد من النقاط.