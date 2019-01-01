طبيب الأهلي يوضح إصابة عاشور ومدة غياب مروان وهشام وفتحي

الإصابات لغز محير في الأهلي خلال الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تحدث خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، عن موقف مصابي الفريق، بعدما عاد إليهم اليوم الإثنين، من جديد حسام عاشور؛ لاعب الوسط.

عاشور عاد للمشاركة اليوم في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما غاب لإصابة بالكاحل خلال الفترة الماضية، لكن لم يستمر طويلًا حيث غادر المران مصابًا مرة أخرى.

وتعرض لاعب الوسط للإصابة بعد تدخل قوي مع شريف إكرامي؛ حارس المرمى، ليضطر الثنائي لعدم استكمال المران، لكن الحارس لن تمنعه الإصابة من المشاركة في تدريبات الغد.

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الطبيب قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "عاشور يشتكي من إصابة بكدمة في أنكل القدم، وسيجري أشعة مساء اليوم، لتحديد فترة العلاج وموعد عودته للمران مرة أخرى".

أما عن موقف الثنائي مروان محسن وهشام محمد اللذين تعرضا للإصابة خلال اللقاء الأخير أمام فيتا كلوب الكونغولي، فحدد الطبيب مدة عودتهما.

وأضاف: "مروان يغيب لمدة أربعة أسابيع، حيث يعاني من شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، أما هشام فيغيب لمدة أسبوعين، لإصابته في العضلة الخلفية".

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واختتم خالد محمود حديثه موضحًا موقف أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الفريق، وأحمد الشيخ؛ صانع الألعاب: "سيعود بعد ثلاثة أسابيع لقرب شفائه من العضلة الأمامية، بينما يعود الشيخ بعد أسبوعين، لإصابة في الركبة".

يذكر أن بعثة الأهلي تطير غدٍا الثلاثاء، إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الشياطين الحمر قد حققوا الفوز في اللقاء الأول أمام فيتا كلوب الكونغولي بثنائية ناصر ماهر والتونسي علي معلول، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.