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الدوري المصري الممتاز

طبيب الأهلي يؤكد جاهزية صلاح محسن وسعد سمير لمواجهة وادي دجلة

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النادي الأهلي يلتقي أمام فريق وادي دجلة بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري الممتاز
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف خالد محمود، طبيب النادي الأهلي المصري، عن جاهزية الثنائي سعد سمير وصلاح محسن لمباراة وادى دجلة.

النادي الأهلي يلتقي أمام فريق وادي دجلة بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري الممتاز.

وكان سعد سمير قد تواجد في قائمة الفريق أمام نادي مصر المقاصة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

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وعلى الجانب الأخر، فأن صلاح محسن أصبح جاهزاً بعد عودته للتدريبات الجماعية، وتبقى مشاركته أيضاً في يد المدير الفني.

كما أشار طبيب الأهلي إلى أن الثنائي جيرالدو وهشام محمد انتظما في التدريبات الجماعية أمس ويتم تجهيزهما بعد التعافي من الإصابة.

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