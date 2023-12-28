طائرة السعودية.. جوارديولا يكشف اللحظة التي أيقن فيها أن مانشستر سيتي أفضل فريق بالعالم!

كلمات عرف منها الإسباني أن كل شيء يسير على ما يرام..

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الفوز الهام الذي حققه فريقه على إيفرتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 3-1.

وقال جوارديولا للصحفيين: "أتذكر حين كنت عائدًا من السعودية وكنت أجلس في الطائرة أستمع إلى لاعبينا، لم يكونوا يعرفون أنني أستمع إليهم".

وأردف: "لقد شرعوا في الحديث عن مباراة إيفرتون، إن هذا هو الفريق الذي ينتمي لي، هذا هو فريقنا بعد أن فاز لأعوام عديدة".

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وأضاف: "لقد لعبنا العديد من المباريات بشكل جيد، الناس يقولون إننا لم نعد كما كنا لأننا خسرنا مباراة واحدة في 12-13 مباراة، لا يمكن أن نفوز طيلة الوقت، لكن لا يزال لدينا الحافز للتركيز، لن نتحدث عن إلى أي مدى نحن جيدون!".

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وختم حديثه قائلًا: "هذه الصفات هي ما تجعلنا أبطالًا، وأفضل فريق في العالم، إنه فوز هام بالنسبة لنا، وكيف رددنا الفعل كمجموعة والعقلية التي نملكها، لسنا الأول على الدوري لكن العديد من الأشياء يمكن أن تحدث!.