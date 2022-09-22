طالب بالتعويض .. براءة رئيس برشلونة السابق من الاحتيال الضريبي

براءة روسيل من التهم المنسوبة إليه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار المحكمة ببراءة ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق من الجريمة المزعومة عنه ضد الخزانة العامة.

وكانت النيابة قد اتهمته بالاحتيال في عام 2012، وطالبت بمعاقبته بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن المحكمة قد برأت روسيل من التهم المنسوبة إليه، بل وطالب رئيس برشلونة السابق الحكومة الإسبانية بتعويض قدره 29.7 مليون يورو عن الأضرار التي لحقت به.

أوضح التقرير أنه بعد المحاكمة التي عقدت في 12 سبتمبر في برشلونة، برأت المحكمة الجنائية رقم 3 في برشلونة ساندرو روسيل، رئيس النادي الكتالوني السابق، من الجريمة المزعومة ضد الخزانة العامة بعد أن اتهمه مكتب المدعي العام بالاحتيال عام 2012.

حيث كانت النيابة قد طالبت بسجنه لمدة عامين وتسعة أشهر، كما طلب مكتب المدعي العام غرامة قدرها 300 ألف يورو.

ولم يدل روسيل بشهادته في 12 سبتمبر بناءً على توصية أحد محاميه، في إشارة إلى البيان الذي أدلى به قبل أربع سنوات الذي ينفي فيه أنه ارتكب احتيالًا ضريبيًا.

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حيث أوضح التقرير أن روسيل كان مقتنعًا تمامًا بأن الحكم سيكون بالبراءة، كما كان في النهاية.

وكان روسيل قد تم تمت تبرئته بالفعل قبل ثلاث سنوات بعد اتهامه بـ "غسيل الأموال" مع الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ريكاردو تيكسيرا، وهي قضية ظل فيها 22 شهرًا داخل السجن.

وبعد حرمانه من حريته لمدة 645 يومًا، رفع روسيل دعوى قضائية ضد الدولة يطالب فيها بتعويض قدره 29.7 مليون يورو عن الأضرار التي لحقت به، ومع ذلك، وافقت وزارة العدل على دفع 18 ألف يورو، أي 28.9 يورو عن كل يوم سجن فيه.