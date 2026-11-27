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يطالب مسؤولون بارزون في عدة أندية بالدوري الإنجليزي بإجبار ملاك مانشستر سيتي على بيع النادي بعد صدور قرار بإدانته بخرق القواعد المالية. ومع تأكيد الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم امتلاكها صلاحية التدخل، يصعّد مسؤولو الأندية المنافسة الضغط لفرض عقوبة غير مسبوقة.

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المنافسون يطالبون بأقصى عقوبة بحق سيتي

بحسب بي بي سي سبورت، قال مسؤولون في ثلاثة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز إن ملاك سيتي يجب أن يُجبروا على التخلي عن النادي. وتأتي المطالبة عقب قرار اللجنة المستقلة الصادر في سبتمبر، الذي أدان سيتي بخرق اللوائح المالية بين عامي 2009 و2018، وبعدم التعاون مع التحقيق.

وخلصت اللجنة إلى أن النادي ضخّم إيراداته وأخفى خسائر بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني من خلال ترتيبات تجارية صورية. ولم تُصدر اللجنة بعد العقوبة النهائية، التي قد تتراوح بين الغرامة وخصم النقاط وسحب الألقاب أو الطرد، لكن عدة مسؤولين في أندية الدوري الممتاز يرون أن هذه الإجراءات لا تكفي.

وقال أحد كبار المسؤولين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن أي عقوبة لن تكون ذات جدوى ما لم تُجبر مجموعة أبوظبي المتحدة على التخلي عن السيطرة على النادي، محذرًا من أن أي إجراء أقل من ذلك سيدفع الأندية إلى التساؤل عن سبب تمويلها للهيئة التنظيمية عبر الرسوم المفروضة عليها. وأصر مصدر آخر على أن مصداقية الدوري قد تضررت، وأن الأندية المنافسة لا تستطيع طي الصفحة إذا بقيت الإدارة الحالية في مكانها.

الهيئة التنظيمية تؤكد استعدادها للتحرك

ويضع الغضب المتزايد ضغوطًا هائلة على ديفيد كوجان، رئيس الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم ، التي أُنشئت قبل ما يزيد بقليل على عام. وبموجب المادة 34 من قانون حوكمة كرة القدم، تستطيع الهيئة التحقيق في أمانة المالك ونزاهته وملاءته المالية، وصولًا إلى إصدار أمر بإبعاده عن ملكية النادي.

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وخلال حديثه أمام لجنة برلمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح كوجان أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ إجراء بعد البت في استئناف سيتي.

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وقال كوجان: «انسوا اسم النادي، وانسوا حجمه، وانسوا حجم القضية. لا يمكننا ببساطة تجاهل واجباتنا القانونية تجاه نادٍ لمجرد أن حجمه معين».

وأضاف: «من ناحية، جرى بالفعل تقييم الأدلة بصدور أحكام بالإدانة في تلك القضايا، لذا ستكون لدينا بالتأكيد الجرأة على التحرك. وبافتراض تحقق تلك الظروف، فما جدوى وجود هيئة لتنظيم كرة القدم إذا لم نتحرك؟»

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ضغوط سياسية واستعداد لمعركة قضائية

وينطوي أي تحرك لإجبار المجموعة الاستثمارية التابعة للشيخ منصور على بيع النادي على تداعيات سياسية ومالية أوسع. ففي سبتمبر، واجه رئيس الوزراء آندي بورنهام انتقادات بعدما قال إنه سيكون «قلقًا للغاية» إذا أدت الفضيحة إلى بيع النادي، مشيدًا بملاك سيتي بوصفهم «شريكًا كبيرًا في بناء مانشستر الحديثة». لكن كوجان أكد مرارًا أن الهيئة ستتجاهل الضغوط السياسية.

ويجري بالفعل الاستعداد لمعركة محتملة أمام المحاكم. وكشف ريتشارد مونكس، الرئيس التنفيذي للهيئة، عن تكوين احتياطي للتقاضي بقيمة مليوني جنيه إسترليني من الرسوم المفروضة على الأندية، ضمن تكلفة سنوية تبلغ 20.3 مليون جنيه إسترليني لأعلى خمسة مستويات في إنجلترا، مع الاتفاق على قرض حكومي إذا تجاوزت الرسوم القانونية ذلك المبلغ.

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وقال مونكس لأعضاء البرلمان: «نتوقع الفوز بتلك الدعوى، والمطالبة بالتكاليف وسداد القرض للحكومة. وإذا خسرنا تلك الدعوى القضائية الضخمة، فستُضاف التكاليف في النهاية إلى الرسوم المفروضة على الأندية، وسنسدد القرض للحكومة بهذه الطريقة».

في غضون ذلك، صوّتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي لصالح تغطية النفقات القانونية لأعضاء مجلس إدارة الدوري الخمسة، بعدما أشار راعيا سيتي، الاتحاد واتصالات، ومقرهما الإمارات، إلى أنهما يدرسان مقاضاة المسابقة.

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نتيجة الاستئناف هي الفيصل

وطلب الدوري الإنجليزي الممتاز من الأندية الامتناع عن التعليق علنًا أثناء سير الإجراءات القانونية. ويواصل سيتي نفي ارتكاب أي مخالفة بشدة، وقد تقدم رسميًا باستئناف ضد نتائج اللجنة ، مؤكدًا أن قرارها يتضمن أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع.