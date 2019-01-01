ما هو سعر قميص كريستيانو رونالدو الجديد مع يوفنتوس، وما هي أسعار القمصان التاريخية للبيانكونيري؟.

أثار قميص يوفنتوس الجديد ردود أفعال متباينة فور إعلانه، فكيف يمكنك الحصول على قميص كريستيانو رونالدو، وما هو سعر الطاقم الجديد لبطل الدوري الإيطالي؟

أحمد السيوفي

كشف نادي يوفنتوس بطل النسخة السابقة من السيري آ عن المجموعة الشكل الجديد للطاقم الأساسي 2019-2020، والتي كانت مُثيرة للجدل بين الجماهير.

وفي التصميم الجديد تم التخلص من الخطوط التقليدية القديمة التي بالأبيض والأسود وعُوض عنه بخط أحادي اللون، ليصبح من قسمين تحمل اللونين التاريخيين للبيانكونيري الأسود والأبيض مفصولة بخط وردي عمودي، وفور الإعلان عن القميص الجديد ثار الجدل بين المشجعين، والذين شعروا بأن التقليد والتاريخ الأيقوني للنادي قد تعرض للخطر مع التصميم الجديد.

هناك أصوات تُشير بأن القميص الجديد قد صُمم لجذب المشجعين الأمريكيين، حيث أن القمصان المقلمة القديمة تشبه التي يرتديها الحكام في لعبة البيسبول وكرة القدم الأمريكية.

إذاً ما هو سعر القميص الجديد؟ وكيف يمكن للجماهير الحصول عليه؟ كل هذا نعرفه مع التقرير الخاص بجول النسخة العربية.

ما هو سعر قميص يوفنتوس 2019-20؟

تتوفر مجموعة قمصان يوفنتوس 2019-20 بدون اسم في الخلف للبيع على الموقع الرسمي للنادي مقابل 80 جنيه إسترليني، مع خيار إضافة شارة دوري أبطال أوروبا مقابل 10 جنيهات إسترلينية إضافية، وتم صناعة القمصان من قماش منسوج بخامة تسمى CLIMALITE للتهوية الأمثل ولتنظيم درجة الحرارة، وإذا كان المشجعون يرغبون في الحصول على اسم ورقم كريستيانو رونالدو على ظهر قمصانهم، فيمكنهم فعل ذلك بمبلغ إضافي قدرة 15 جنيهاً إسترلينياً، أي أن تكلفة القميص الإجمالية هي 95 جنيهاً إسترلينيا، أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على اسم شخصي ورقم على ظهر قميصهم، على سبيل المثال أسمك الخاص، فيمكنك أيضاً القيام بذلك مقابل 15 جنيهاً إسترلينياً إضافياً.

يتميز القميص الجديد ليوفنتوس بتصميم مخطط بالكامل في الجانبين مع بعض التفاصيل الجديدة كالخط الذي في المقدمة والذي يحمل لون مختلف وجديد بلون وردي، وقد تم اختيار هذا اللون كإشارة إلى اللون الأول والتاريخي الذي لعب به النادي، ويُعد التصميم الجديد من التصاميم الجريئة فهو يستحضر الماضي مع الحفاظ على الحاضر مع التطلع إلى المستقبل من خلال تطور الخطوط السوداء والبيضاء المشهور به الفريق، فيظل القميص الجديد بنفس الألوان مع إضافة لمسة من الماضي عن طريق اللون الوردي في المنتصف، لإضافة شئ من التاريخية باللون الذي خاض به الفريق أيامة الأولى التاريخية منذ إنشاءه.

تم تصميم هذه القمصان للجماهير مع بعض الاختلافات البسيطة جداً بينه وبين القمصان الأساسية التي يرتديها لاعبو البيانكونيري، ويُعد قميص يوفنتوس الأساسي الأصلي أكثر جاذبية وحسُناً عن القميص العادي حيث يُعد أقرب إلى ما يرتديه اللاعبين أمثال رونالدو وديبالا وكيليني، والذي يبلغ سعره 117 جنيهاً إسترلينياً بدون اسم لأي لاعب على ظهره، وهذا هو القميص في هيئته الأساسية ولكن يمكن إضافة اسم ورقم شخصي أو خاص بلاعب معين مقابل 15 جنيهاً إسترلينياً إضافياً.

ما هي أسعار قمصان يوفنتوس التاريخية؟

يمكن لأحباء القمصان القديمة والتقليدية المُخططة بالأبيض والأسود شراء هذه القمصان الكلاسيكية أيضاً من الموقع الرسمي، مع مجموعة مختارة من الخيارات في كل مجموعة والتي تتوفر بسعر 60 جنيهاً إسترلينياً.

ولدى منفذ بيع يوفنتوس مجموعاتها القديمة والمتاحة للشراء كقمصان موسم 1951-52 و 1976-77 و 1992-93، على سبيل المثال لا الحصر، وكل قميص يُمثل فترة نجاح لا تُنسى لمشجعي السيدة العجوز.

فعلى سبيل المثال قميص 1951 الأساسي والذي انتصر به يوفنتوس الصراع الكبير على الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط كاملة عن ميلان، إلى جانب فوز لا يُنسى في ديربي تورينو على فريق تورينو بنتيجة (6-0).