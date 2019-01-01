طاقم مصري لإدارة كلاسيكو الترجي والصفاقسي

باب سويقة والسي آس آس في صراع على بطاقة التأهل لنهائي كأس تونس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم تكليف طاقم حكام مصري، لإدارة لقاء الكلاسيكو بين الترجي والصفاقسي في الكأس.

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس، على ملعب الطيب المهيري، في نصف نهائي كأس تونس.

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سيدير اللقاء أمين عمر، ويعاونه تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي، ومحمد معروف حكمًا رابعًا.

أمين عمر كان قد أدار الموسم الجاري مواجهة الترجي أمام النجم الساحلي، في الجولة التاسعة من الدوري التونسي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

يذكر أن الصفاقسي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز أمام قوافل قفصة بهدف وحيد بربع النهائي، بينما أقصى باب سويقة، الاتحاد المنستيري بالفوز أمام بثلاثية مقابل هدف وحيد.