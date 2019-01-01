طاقم صربي لقيادة لقاء بيراميدز والأهلي بالدوري

اتحاد الكرة يتفق مع حكم صربي لقيادة لقاء بيراميدز والأهلي تحكيميًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن طاقم حكام الأجنبي الذي سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي ستقام على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز سيستضيف الأهلي مساء غدٍ الجمعة، في المباراة المؤجلة من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز.

لجنة الحكام أعلنت عن إسناد المباراة لطاقم حكام صربي، يقوده دانيلو جروجيتش، ويعاونه كلًا من ميلوفان ريستيتش، داليبور جورجفيتش، نيناد جوكيتش.

📌 طاقم حكام صربى لإدارة مباراة بيراميدز والأهلي بقيادة دانيلو جروجيتش. pic.twitter.com/nFyR6uCpPh — جول مصر (@goaleg) January 3, 2019

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، في لقاء مصيري بين الفريقين، يسعى كلاهما لتحقيق الفوز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بينما يأتي الأهلي بالمركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.