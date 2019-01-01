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الدوري المصري الممتاز

طاقم صربي لقيادة لقاء بيراميدز والأهلي بالدوري

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اتحاد الكرة يتفق مع حكم صربي لقيادة لقاء بيراميدز والأهلي تحكيميًا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن طاقم حكام الأجنبي الذي سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي ستقام على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز سيستضيف الأهلي مساء غدٍ الجمعة،  في المباراة المؤجلة من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز.

لجنة الحكام أعلنت عن إسناد المباراة لطاقم حكام صربي، يقوده دانيلو جروجيتش، ويعاونه كلًا من ميلوفان ريستيتش، داليبور جورجفيتش، نيناد جوكيتش.

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وتقام المباراة في تمام السادسة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، في لقاء مصيري بين الفريقين، يسعى كلاهما لتحقيق الفوز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بينما يأتي الأهلي بالمركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

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