طاقم حكام مكسيكي لإدارة مواجهة الأهلي والمصري

المارد الأحمر أمامه فرصة لتخطي الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، طاقم الحكام الذي سيدير مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة من مساء الغد، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز.

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وكلفت اللجنة طاقمًا مكسيكيًا لإدارة اللقاء، يقوده روبرتو جارسيا، ويعاونه أندريس هيرنانديز وكريستيان كيابيك، وإيريك ياير ميرندا حكمًا رابعًا.

مباراة الدور الأول بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية، سجلها المالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو.

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ويحتل الشياطين الحمر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، وأمامه فرصة لتخطي غريمه التقليدي الزمالك، الذي يحتل الوصافة بـ60 نقطة مع تقدمه بمباراة واحدة.

فيما يأتي الفريق البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.