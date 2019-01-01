طاقم حكام روماني لإدارة مواجهة بيراميدز أمام المصري

لقاء الدور الأول شهد ندية وانتهى بالتعادل 3-3

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة بيراميدز أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

اللقاء يُنتظر أن يُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 بالدوري المصري الممتاز.

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وجاء طاقم التحكيم رومانيًا، يقوده سباستيان كونستانتين، ويعاونه فلاديمير أوزريك وألكسندر سيراي، وفيسنيك هوارتيو حكمًا رابعًا.

الكتيبة الزرقاء تحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، متساوية مع الأهلي، صاحب الوصافة، وإن كان بيراميدز قد خاض مباراتين أكثر من الأحمر.

أما الفريق البورسعيدي فيأتي في المركز الرابع بـ47 نقطة، منفردًا بالمركز بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.