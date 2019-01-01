طاقم تحكيم هولندي يقود كلاسيكو الاتحاد والهلال

يلتقي الاتحاد والهلال في قمة مباريات الجولة بجدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في بداية الجولة الـ21، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الـ21، حيث يواجه الحزم نادي الاتفاق عصر اليوم، بينما يلتقي الاتحاد والهلال في قمة مباريات الجولة بجدة.

وتقرر أن يقود مباراة الكلاسيكو التي تجمع الاتحاد والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، الحكم الهولندي داني ماكيلي.

الكلاسيكو 🔥

الجوهرة يستضيف لقاء الـ🐅والـ🦈

إليكم أبرز إحصائيات الفريقين قبل المواجهة 🏟️ pic.twitter.com/AuiwiH3CWP — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 20, 2019

وفي نفس الإطار، يُعاون الحكم الهولندي كلاً من ماريوس ديكس و هيسيل ستيجسترا حكام مساعدين، باكس كريسستيان حكم رابع وحكم الفيديو جوشيم كامفويس.

الاتحاد والهلال - ماذا تقول لغة الأرقام والتاريخ عن مباراة الكلاسيكو؟

وفيما يخص مباراة فريقي الحزم والاتفاق فستكون تحت قيادة الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف، وفي تقنية الفيديو يتواجد معه السعودي تركي الخضير، وك1لك الحكم الرابع السعودي محمد الهويش.