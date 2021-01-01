طاقم تحكيم كأس السوبر السعودي يصل إلى السعودية

السوبر سيقام يوم السبت القادم

وصل طاقم التحكيم الإيطالي، الذي سيقود مباراة الهلال والنصر بكأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل، إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لإقامة المباراة.

الهلال "بطل الدوري"، سيواجه النصر "وصيف الدوري والكأس" في مباراة كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت المقبل.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن طاقم التحكيم بقيادة الإيطالي دانييلي أورساتو وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، لإدارة مباراة الهلال والنصر بكأس السوبر السعودي.

أورساتو قاد العديد من المباريات المهمة، أبرزها مواجهتي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وأولمبياكوس أمام مارسيليا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كما قاد دانييلي أورساتو مباراة منتخبي ألمانيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، بجانب العديد من مباريات القمة بالدوري الإيطالي.

وكانت أحد أهم مباريات أورستو العام الماضي، هي مواجهة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقاء ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بالبطولة الأوروبية.