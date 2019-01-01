طاقم تحكيم برتغالي لإدارة مواجهة بيراميدز أمام المقاولون

الكتيبة الزرقاء في مواجهة ذئاب الجبل مساء اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة بيراميدز أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها اليوم الأحد.

المباراة من المنتظر أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

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وكلفت لجنة الحكام طاقم برتغالي يقوده كابيلا دوسانتوس، ويعاونه جودينيو أنتونيو ونونو بيريرا، وبينتو جواو حكمًا رابعًا.

يذكر أن الكتيبة الزرقاء تحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، متساويًا مع الأهلي، صاحب المركز الثالث، وإن كان بيراميدز قد خاض ثلاث مباريات أكثر من الأحمر.

بينما يأتي ذئاب الجبل في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.