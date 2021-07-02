طاقم ألماني يثير قلق الإنجليز قبل مباراة أوكرانيا

حلم الإنجليز في الوصول إلى أبعد نقطة في يورو 2020 يشعر بعضهم وكأنه محفوف بالمخاطر بسبب طاقم ألماني.

أقصى المنتخب الإنجليزي نظيره الألماني من دور الستة عشر لبطولة يورو 2020 ويستعد لمواجهة أوكرانيا في ربع النهائي لكن ألمانيا ما زالت تقلق الإنجليز حتى في مباراة غدٍ.

ستلتقي إنجلترا غدًا السبت مع أوكرانيا في ربع النهائي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما؛ وسيدير اللقاء الحكم الألماني فيليكس بريتش.

فرحة إنجليزية عارمة

تجاوز منتخب إنجلترا في دور الستة عشر منتخب ألمانيا بفوزه بهدفين دون عليه على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن تحت أنظار الأمير ويليام وزوجته كيت.

ملعب ويمبلي القديم كان شاهدًا على آخر فوز إنجليزي على ألمانيا في بطولة كبرى حينما توجوا بلقب كأس العالم 1966 على حساب ألمانيا الغربية وقتها سلمت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الشابة قائد بلادها بوبي مور كأس العالم الوحيدة في تاريخ إنجلترا.

لماذا يقلق الإنجليزي؟

خوف الإنجليز من أي عائق قد يمنعهم من استكمال مشوارهم في البطولة والظفر بلقبها كبيرًا.

فور الإعلان عن إدارة بريتش وطاقم ألماني كامل للقاء إنجلترا وأوكرانيا بدأت الاحتجاجات الإنجليزية لأن تعيينهم أتى بعد 4 أيام فقط من إقصاء الإنجليز لمنتخب ألمانيا من البطولة.

القلق الإنجليزي بدا واضحًا وعبروا عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

England have been given German referee Felix Brych for their Euro 2020 quarter-final vs Ukraine… pic.twitter.com/BpU8LIhbEC — ODDSbible (@ODDSbible) July 2, 2021

Has everyone seen who the referee is for the Ukraine match? pic.twitter.com/2jOcRAhrNo — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ben Dallimore (@Bendall04385155) July 2, 2021

كيف ردت الصحف الإنجليزية على تعيين بريتش؟

رد فعل الجمهور الإنجليزي بدا متخوفًا جدًا لكن الصحف الإنجليزية رغم إشارتها بوضوح لجنسية الحكم إلا أنها كانت أكثر اتزانًا معددين قوة الحكم الألماني الذي يحمل دكتوراة في القانون وأدار من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي البطولة الحالية، يورو 2020، أدار فيليكس مباراة البرتغال وبلجيكا في دور الستة عشر، كما حكم مباراة أوكرانيا مع هولندا في افتتاحية مبارياتهما في البطولة.

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