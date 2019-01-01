طارق يحيى: الزمالك أول فريق مصري يصل لكأس العالم للأندية 1986

لاعب الزمالك السابق قد تكون الأمور اختلطت عليه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قال طارق يحيى، المدير الفني لنادي سموحة الحالي، وأحد نجوم نادي الزمالك السابق، أن فريق القلعة البيضاء أول فريق مصر يصل إلى كأس العالم للأندية، عام 1986.

يحيى قال خلال تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم": "أتمنى أن تنتهي نغمة أن الزمالك فريق محلي وإفريقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه فريق كبير ويمتلك تاريخ حافل".

لاعب الزمالك السابق تابع: "فريق القلعة البيضاء هو أول فريق يتأهل إلى كأس العالم للأندية، بعد فوزنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1986 تقريبًا".

وأشار يحيى إلى أنه كان لاعبًا في هذا الجيل، رفقة حمادة عبد اللطيف، والذي تمكن من أن يكون أول فريق مصري يصل للبطولة العالمية.

وواصل: "الزمالك كان سيلعب في اليابان أو الإمارات لا أتذكر الحقيقة، وذلك عندما فزنا بكأس إفريقيا 1984 أو 1986، ولكن تم إلغاء البطولة بسبب مشكلة في حقوق الرعاية، وبعد ذلك شارك الأهلي فيها".

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية بدأت عام 2000 في أول نسخة لها، وفي عام 2001 وصل الزمالك للبطولة ولكنها تم إلغائها بسبب مشاكل في الحقوق.