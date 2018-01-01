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كيال يكشف حقيقة اقتراب السومة من الانتقال للزمالك

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السومة

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشف طارق كيال نائب رئيس أهلي جدة السعودي السابق، حقيقة اقتراب رحيل السوري عمر السومة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اهتمام أكثر من نادي.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول رغبة الزمالك في التعاقد مع السومة لقيادة هجوم الأبيض في النصف الثاني من الموسم أملًا في الحفاظ على القمة.

وقال طارق كيال، نائب رئيس أهلي جدة السابق، إن عمر السومة لن يرحل عن الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة ومستمر مع الراقي.

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وأضاف: "ما يتردد حول انتقال السومة إلى الزمالك في يناير غير مقبول وغير صحيح، عمر من أبناء أهلي جدة ومستمر حتى نهاية عقده المستمر حتى 2021".

وتابع كيال: "السومة ليس له أي نية لمغادرة الأهلي خلال الفترة المقبلة، ولا يجوز التفريط فيه بأي حال من الأحوال لأنه عملة نادرة".

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ويسعى الزمالك لتدعيم هجومه بصفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للاستمرار على قمة الدوري المصري الممتاز.

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