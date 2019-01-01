طارق سليمان يتغنى بالشناوي .. ويؤكد اهتمام آرسنال والفيلانس

مدرب حراس مرمى النادي الأهلي يشيد برجاله .. وبالأخص الشناوي

استفاض مدرب حراس مرمى النادي الأهلي طارق سليمان في مدح حارسه الأساسي محمد الشناوي، وذلك بعد تخطي عقبة الزمالك في اللقاء الختامي لموسم الدوري الممتاز 2018-2019.

وكالعادة، ذاد ابن أكاديمية النادي الأهلي عن مرماه ببسالة، وتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة، ليقود الفريق لإنهاء الموسم بالفوز على الغريم التقليدي، وذلك بعد ضمان لقب الدوري الرابع على التوالي بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

وبعد المباراة قال سليمان لوسائل الإعلام "كي نتحدث عن الشناوي، سنكون بحاجة لوقت أطول للحديث، قبل كأس العالم، كان نجمًا مع الأهلي وليس مع المنتخب فقط، حتى في إفريقيا، رغم الهزيمة بالخمسة أمام صن داونز، لكنه قد مباراة كبيرة في جنوب إفريقيا، هذا مثال لتألقه، كما تألق أيضًا أمام سيمبا عندما خسرنا".

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هناك أشياء نقوم بتخطيطها، لكن من يجتهد ربنا يوفقه، لا يمكن أن يكون الشناوي متألقًا مع الأهلي ثم يتحدثون عنه مع المنتخب فقط، الشناوي متألق بشكل كبير منذ فترة كبيرة ثم أكد على ذلك في كأس أفريقيا، ولدينا أيضا علي لطفي عندما يلعب يظهر بشكل جيد وإكرامي كذلك، لكن الناس لا تريد رؤية ذلك".

وأنهى "للمرة الأولى أتحدث بهذه الطريقة، لا يمكنني سوى قول إن ربنا معنا، نحن نجتهد والتوفيق يأتي من الله، وبالنسبة للشناوي، لديه عروض وتحت أنظار آرسنال وأستون فيلا، بدليل الصحف الإنجليزية، لكن هذا لا يعني أن الأهلي تلقى عرضًا رسميًا، لكن قد يحدث في الفترة المقبلة، وإن كنت أتمنى استمراره معنا وإكرامي وعلي لطفي".