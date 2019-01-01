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الدوري المصري الممتاز

طارق سليمان: عمر خربين انسجم معنا في يوم واحد فقط

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مدرب بيراميدز ينتقد إلقاء كرة ثانية أثناء إحدى هجمات فريقه
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد طارق سليمان، المدرب العام لفريق بيراميدز، على أن السوري عمر خربين، مهاجم الفريق، قدم أداء كبير خلال مباراة الزمالك.

سليمان قال خلال المؤتمر الصحفي: "تسجيل الزمالك لهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، جعل النتيجة النهائية تتغير، لأنه لو كان انتهى بتقدمنا بهدفين لهدف لكان الأمر اختلف".

مدرب بيراميدز تابع: "السوري عمر خربين انسجم سريعًا مع الفريق خلال يوم واحد فقط، وظهر بشكل مميز وسجل هدفًا".

وتعجب طارق سليمان على مشهد رمي كرة ثانية، حيث قال: "أتعجب على مشهد رمي كرة في الملعب خلال هجمة للفريق، لم أرى مثل هذا المشهد في أي دوري بالعالم".

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وتحدث عن غياب محمد فاروق، حيث قال: "محمد فاروق لم يلعب للإصابة، وخرج من مباراة الإنتاج الحربي بسبب شد في السمانة، ولم يستطيع لعب مباراة بيراميدز لأن الإصابة عادت له ثانيًا".

بيراميدز تعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الإسبوع التاسع، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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