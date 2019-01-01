طارق سلمان: فقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة

تعرف على تصريحات طارق سلمان حول الخسارة أمام كولومبيا

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أكد طارق سلمان، مدافع قطر، أنّ كولومبيا ضغطت بصورة جيدة وتسببت في ارتكاب الأخطاء بالدقائق الأخيرة وخسارة المباراة.

كولومبيا انتصرت بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال سلمان في تصريحات عقب المباراة: المباراة كانت صعبة وقتلونا في الدقائق الأخيرة حينما قل التركيز، ولكننا لعبنا مباراة جيدة أمام منافس قوي للغاية.

حاولنا نغطي المساحة بين الخطوط وحاولنا أن نكون أفضل ولكن المنافس كان أفضل ويمتلك عناصر أقوى تلعب في بطولات أوروبية كبيرة".

من جانبه، علّق أحمد المعين على النتيجة بقوله: "مباراة طيبة وكنا مضغوطين ودافعنا بصورة جيدة حتى آخر 5 دقائق واستفادوا من خطأ للتسجيل".

بهدف في الدقائق الأخيرة.. قطر تخسر من كولومبيا في ثاني مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا 🇶🇦



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وأردف: "كان الهدف ألا نمنح كولومبيا المساحات في المنطقة الخلفية ولدينا فرصة للتعويض أمام الأرجنتين".

واختتم: "لا أحب التكلم عم التحكيم ولم يكن هناك قرارًا مصيريًا".

جدير بالذكر أنّ كولومبيا ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد جلب 6 نقاط من مباراتين.