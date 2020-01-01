طارق سلمان: فرص تأهل قطر قوية رغم التعادل أمام السعودية

قائد الأولمبي القطري يتحدث عن فرص تأهل العنابي بعد التعادل أمام السعودية.

أكد طارق سلمان، قائد منتخب قطر الأولمبي، على أن فرصة العنابي في التأهل إلى الدور الثاني قوية، ببطولة كأس أمم آسيا، المقامة في تايلاند، بالرغم من التعادل مع السعودية.

المنتخب القطري تعادل مع نظيره السعودي سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، بكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

سلمان قال خلال تصريحات عقب المباراة: "التأهل لم يُحسم بعد، ويجب علينا التفير في تخطي المنتخب الياباني، من أجل حجز مقعدًا في ربع النهائي".

قائد العنابي تابع: "المنتخب القطري قادر على التأهل، ومواجهة السعودي تؤكد أننا نمتلك عناصر جيدة، وأملنا كبير في الوصول إلى مراحل متقدمة".

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طارق سلمان أردف: "الأداء كان مميزًا خلال شوطي المباراة، والتعادل جيد، ولكن كان بالإمكان الأفضل، ولكننا ظهرنا بشكل أفضل من مباراة سوريا".

واختتم سلمان تصريحاته قائلًا "الأخطاء كانت قليلة وشبه نادرة، وهذا ما دفعنا للعب بهدوء وأريحية أكبر أمام المنتخب السعودي".

ويتصدر منتخب السوري المجموعة الثانية، متساويًا مع السعودية الوصيف برصيد 4 نقاط، بينما يأتي المنتخب القطري في المركز الثالث بنقطتين، بينما اليابان يتذيل بدون نقاط.