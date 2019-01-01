طارق سلمان: أطمح باللعب ضد سون

مدافع منتخب قطر طارق سلمان يتحدث عن اللعب ضد مهاجم توتنهام هوتسبر سون هيونج مين في ربع النهائي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب طارق سلمان مدافع منتخب قطر عن تشوقه لمواجهة سون هيونج مين مهاجم منتخب كوريا الجنوبية وفريق توتنهام هوتسبر في ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وكان المنتخب القطري قد نجح في بلوغ ربع نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب العراق بدور الـ 16 من البطولة بهدفٍ مقابل لا شيء.

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وقال طارق سلمان في تصريحاته لجول بعد المباراة: "مباراة كانت صعبة أمام العراق الشقيق، مواجهة ميمي كانت صعبة لأنه لاعب ممتاز، ولكن نحمد الله على الفوز والخروج بالشباك نظيفة".

أما عن أقوى لاعب واجهه في البطولة قال طارق: "اللاعب رقم 10 في منتخب كوريا الشمالية".

وعن التحضير لمواجهة نجم منتخب كوريا الجنوبية وفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي سون هيونج مين قال طارق: "سون لاعب غني عن التعريف، طموح أي لاعب صغير اللعب ضده، وأتمنى أن أخرج بصورة جيدة من المواجهة معه".