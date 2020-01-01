طارق حامد يتحدث عن خسارة جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

طارق حامد الأبرز في الزمالك بالوقت الحالي

تحدث طارق حامد لاعب وسط الزمالك في أول رد فعل له بعد خسارة جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا أمس لصالح الجزائري يوسف البلايلي.

البلايلي توج بالجائزة على حساب طارق حامد وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، بعد موسم أكثر من رائع مع الترجي التونسي والمنتخب الجزائري.

طارق حامد أكد عدم غضبه من خسارة الجائزة، حيث كان له دورًا كبيرًا في تتويج الزمالك بالكونفدرالية في النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال طارق حامد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لست حزين لعدم الحصول على الجائزة أمس بل فخورًا لما وصلت إليه".

وأضاف: "أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير، دعمكم لي أكبر جائزة".

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طارق حامد من أبرز اللاعبين في القارة الإفريقية في مركز خط الوسط الدفاعي، وقدم دور بطولي الموسم الماضي بتتويج الزمالك بالكونفدرالية.

ويسعى حامد لقيادة الزمالك للتتويج بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.