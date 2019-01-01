طارق حامد وعمر السعيد يغيبان عن لقاء الزمالك المقبل

الفارس الأبيض قفز للوصافة بعد الفوز أمام الداخلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد بشكل رسمي غياب الثنائي طارق حامد وعمر السعيد؛ لاعبي الزمالك، عن مواجهة الفارس الأبيض المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

الأبيض حقق أمس السبت، الفوز أمام الداخلية بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ32 من الدوري المحلي.

وتحصل السعيد وحامد خلال اللقاء على الإنذار الثالث في الدقيقتين 38 و60 على الترتيب، ليغيبا عن المواجهة المقبلة لتراكم البطاقات.

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ولم يتحدد بعد طرف المواجهة المقبلة للزمالك وموعدها، حيث تم تأجيل مواجهته أمام الإنتاج الحربي، التي كان من المقرر إقامتها في 15 من مايو الجاري.

التأجيل جاء لارتباط الفارس الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية يومي 19 و26 من الشهر الجاري.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة بـ70 نقطة من 30 مباراة.