"طارق حامد أنهى اتفاقه مع نادي الاتحاد"

طارق حامد لن يبقى في الزمالك الموسم القادم

كشفت تقارير صحفية، عن اتفاق نادي الاتحاد مع طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

طارق حامد يرحل عن الزمالك مجانًا

واقترب عقد طارق حامد من الانتهاء بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي دفع أكثر من فريق لمفاوضته، أبرزهم نادي الاتحاد من أجل ضمه مجانًا.

وكانت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أكدت على أنها قدمت عرض لطارق حامد من أجل تمديد عقده، ولكن اللاعب رفضه وتمسك بالحصول على مقابل مادي أعلى.

كما رفض طارق حامد الجلوس مع إدارة الزمالك في أكثر من مرة، من أجل التفاوض حول عقده الجديد مع الفريق الأبيض، ليصبح لاعبًا حرًا.

الاتحاد ينهي اتفاقه مع طارق حامد

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع على قناة المحور، عن إتمام نادي الاتحاد لاتفاقه مع طارق حامد على الانتقال له بداية من الموسم القادم.

ميدو قال: "طارق حامد لن يتواجد في الزمالك الموسم القادم، لدي معلومات من أكثر من شهرين ونصف أنه أنهى اتفاقه مع نادي الاتحاد".

مدرب نادي الوحدة السابق أضاف: "الأخبار التي وردت لي من الأصدقاء في السعودية من مسؤولين كبار هناك ببعض الأندية، تفيد بأن حامد أنهى الاتفاق مع نادي الاتحاد، والأمر انتهى لن يبقى في الزمالك".

واختتم أحمد حسام تصريحاته قائلًا: "عندما عاد للعب منذ تعافيه من الإصابة، شعر أن لديه بعض المشاكل، ويحتاج للوقت من أجل التأهيل، وأتمنى أن يكون طارق صريحًا مع إدارة الزمالك، ويكشف لهم عن توقيعه مع فريق آخر".

ميدو: طارق حامد خارج الزمالك في الموسم القادم وأنهى اتفاقه مع اتحاد جدة السعودي#الريمونتادا #قناة_المحور@midoahm pic.twitter.com/5YjyQuEjoe — Mehwar TV Network (@MehwartvChannel) June 15, 2022

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