طارق حامد: الأداء لم يكن جيداً أمام أوغندا ولكننا سنعالج السلبيات

لاعب المنتخب المصري يعد الجماهير بالتحسن في الأداء خلال المباريات القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد طارق حامد، متوسط ميدان المنتخب المصري أن أداء الفراعنة، لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن، ولكن الفريق سيعالج السلبيات قبل دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية.

وشارك حامد، في الشوط الثاني لمباراة الفراعنة أمام أوغندا مساء اليوم، والتي جمعتهما على استاد القاهرة، وفاز فيها الفراعنة بهدفين دون رد.

وقال طارق حامد في تصريحات عقبت اللقاء: "أبارك للجميع على النتيجة، وتصدرنا للمجموعة أبارك للجمهور والجهاز الفني واللاعبين".

وواصل: "لا يصح أن ترحل جماهيرنا حزينة، لذا كنا نريد الفوز دائماً، صحيح الأداء ليس مرضياً ولكن سنحاول تحسينه".

3 مواجهات = 3 انتصارات✅

🛑 المنتخب المصري يتصدّر مجموعته في كأس الأمم الإفريقية 👏

⏬ إليكم ترتيب المجموعة#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Gy1n7pJUyZ — جول مصر (@goaleg) June 30, 2019

وتابع: "سنعالج السلبيات ونعمل على أن نكون أفضل في المباريات القادمة، كل المباريات مهمة بالنسبة لنا والآن حان التركيز على دور الـ 16".

ويتصدر المنتخب المصري، المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على زيمبابوي بهدف دون رد، ثم فوزين على كلاً من الكونغو وأوغندا بهدفين في كل مباراة.