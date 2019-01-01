العشري: إمام عاشور انضم للزمالك بشكل رسمي

مدرب إمام عاشور يكشف انتقاله للزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن نجاح نادي الزمالك في التعاقد مع إمام عاشور، لاعب فريقه والمعار من صفوف نادي غزل المحلة.

طارق العشري قال خلال تصريحات صحفية أن إمام عاشور غادر معسكر حرس الحدود، ليتجه نحو نادي الزمالك، بعد إنهاء كافة الأمور وتوقيعه على عقود انضمامه للقلعة البيضاء.

مدرب حرس الحدود تابع: "إمام عاشور لاعب مميز ويعد إضافة لفريق الزمالك، خاصة وأنه يمتلك مستقبل كبير".

وأردف: "الزمالك عرض لاعبين ضمن صفقة إمام عاشور، ولكن سأتخذ القرار المناسب بشأن هذا الملف خلال الفترة المقبلة".

واختتم العشري تصريحاته مشددًا على أن إمام عاشور ينضم حاليًا في تدريبات الزمالك، بعد إتمام الصفقة بشكل رسمي.

يأتي ذلك ضمن إطار الصفقات التي يجريها نادي الزمالك، بعد التعاقد مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وكريم بامبو.