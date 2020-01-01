طارق التائب يتحرك لتحديد موعد مباراة اعتزاله بين الهلال والأهلي

تقارير كشفت عن وجود التائب في الرياض؛ لبحث الموعد المناسب لمهرجان اعتزاله

تُحيط حالة غموض كبيرة بالموعد النهائي بمباراة فريقي الهلال السعودي والأهلي المصري الودية التي ستُقام بمناسبة اعتزال اللاعب الليبي المعتزل طارق التائب.

تقارير كشفت عن وجود التائب في الرياض؛ لبحث الموعد المناسب لمهرجان اعتزاله والذي سيجمع الهلال بالنادي الأهلي المصري.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن التكفل بمواجهة فريقي الهلال والأهلي في اعتزال اللاعب الليبي صاحب التاريخ المميز رفقة الزعيم السعودي.

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وتواجه المباراة أزمة حاليًا بسبب روزمانة مباريات فريقي الهلال والأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري، مما تسبب في عدم تحديد موعدها حتى الآن.

صحيفة "الشرق الأوسط" قالت أن احتمالية تأجيل منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا قد يساعد الهلال في إيجاد موعد مناسب للاحتفالية، وهو الأمر الذي يناقشه اللاعب الليبي مع الهلاليين.

وكان يناير الماضي قد دار نقاشًا بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حول الموعد المقترح لمشاركة الأهلي في مهرجان النجم الليبي طارق التايب، بمواجهة الهلال السعودي.

ونظرًا إلى ارتباطات الأهلي الرسمية خلال هذه الفترة، أجرى المستشار تركي آل الشيخ اتصالًا هاتفيًّا برئيس نادي الهلال السعودي، وتم الاتفاق على تحديد موعد آخر في مارس المقبل لإقامة المهرجان، إلا أن الموعد الرسمي لم يتم تحديده حتى الآن.