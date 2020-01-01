ضوء يسطع في نابولي والأرجنتين وتكريم خاص في المكسيك .. ملاعب العالم تكرم مارادونا

رحل الأسطورة عن عالمنا

تفاعلت الملاعب شهدت تألق دييجو أرماندو مارادونا في مسيرته الحافلة بطريقتها الخاصة مع الأنباء الحزينة بوفاة الأسطورة الأرجنتينية مساء الأربعاء.

ورحل الأرجنتيني عن عالمنا مساء أمس في بلاده أسابيع بعد إتمامه 60 عاماً وتعافيه من جراحة دقيقة على مستوى المخ.

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التكريم الأول أتى عبر ملعب "سان باولو" بنابولي حيث صال وجال اللاعب السابق مع النادي الإيطالي، إذ طالب العمدة لويجي دي ماجيستريس بتغيير الأسم الخاص بالملعب ليحمل مسمى مارادونا.

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وتُركت أنوار الملعب الواقع في المدينة الجنوبية الإيطالية مضاءة طوال ليلة الأربعاء تكريماً للنجم الأرجنتيني الراحل، وتجمعت جماهير الفريق خارج الملعب وهتفت للراحل ورفعت اللافتات لتكريمه.

The lights of 's San Paolo stadium in Naples will stay on all night to pay respect to Diego Maradona. pic.twitter.com/GQ9dzoNGtB — on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 25, 2020

ملعب آخر ترك أنواره مضاءة تكريماً لرحيل مارادونا هو "البونبونيرا" في بوينس أيريس بالأرجنتين حيث تألق مارادونا بألوان بوكا جونيورز والأرجنتين، وإن اختار مسيروه إضاءة فقط المكان الذي اعتاد الراحل حضور المباريات منه بالأعوام الماضية.

وأشعل "أرجنتينوس جونيورز" حيث بدأ مارادونا مشواره الألعاب النارية في ملعبه "دييجو أرماندو مارادونا" طوال الليل.

وفي المكسيك، وضع ملعب "أزتيكا" الذي شهد سطوع نجم مارادونا بمونديال 1986 وضع الورد في نفس الموضع الذي سجل منه هدفه الشهير باليد في مرمى إنجلترا.

El Estadio Azteca, sede del gol más importante de la historia de un Mundial. El lugar que Diego Armando Maradona transformó en ícono. pic.twitter.com/HykM9hLBYY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2020

وأعلنت الأرجنتين الحداد رسمياً لمدة ثلاثة أيام حزناً على رحيل نجم البلاد وأسطورتها حسبما أعلن رئيس البلاد.