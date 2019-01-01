بعد ساعات من ضم مالكوم زينيت يفكر في بيعه

النجم البرازيلي مالكوم يواجه العنصرية في روسيا بعد الانضمام لزينيت سانت بطرسبيرج والنادي يفكر في بيعه بيناير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب البرازيلي مالكوم نجم برشلونة السابق وزينيت الحالي أصبح على قوائم الراحلين عن فريقه الجديدة بالفعل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن إدارة النادي تضع اللاعب ضمن خيارات الرحيل بشهر يناير المقبل بالرغم أنه وصل للتو لروسيا.

وكان اللاعب قد تعرض لصافرات في مباراة الفريق أمام كراسنودار في الجولة الرابعة من الدوري الروسي الذي انطلق قبل أسابيع.

تلميحات عنصرية في الظهور الأول لمالكوم مع زينيت

وظهرت في المدرجات لافتات من مجموعة من جماهير النادي أعربت فيها عن غضبها من إتمام صفقة اللاعب بسبب لون بشرته.

وكتبت الجماهير على إحدى اللافتات: "نريد أن نشكر الإدارة على اتباع تقاليد النادي"، في إشارة لبيان سابق منهم كتبوا فيه: "بالنسبة لنا غياب أصحاب البشرة السمراء من تقاليد الفريق، تلك ليست عنصرية".

وسيكون قرار البيع نهائيًا لو لم يتحسن وضع اللاعب قريبًا وقبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير من العام المقبل.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف زينيت سانت بطرسبرج قادمًا من برشلونة مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمس ملايين إضافات.