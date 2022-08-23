ضم رونالدو؟ حميديتش: انظر كيف يسير هجومنا الآن!

مدير بايرن ميونخ يكشف أسباب عدم ضم رونالدو أو هالاند ومحاولة الإبقاء على ألابا قبل الرحيل لريال مدريد

أدلى المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، ببعض التصريحات التي تخص موقف فريقه الحالي ومدى جودته في الوقت الراهن.

حيث يسير العملاق البافاري بصورة رائعة حتى الآن في بطولة الدوري، وحقق العلامة الكاملة من 3 مواجهات انتصر فيها بطل الدوري الألماني.

وتحدث مدير بايرن ميونخ لصحيفة "بيلد" الألمانية، عن عدم ضم كريستيانو رونالدو أو إرلينج هالاند، كما أوضح أنه حاول بالفعل الإبقاء على دافيد ألابا في صفوف العملاق البافاري.

وعن قصة انضمام رونالدو، قال حميديتش: "إذا نظرت إلى الطريقة التي يسير بها هجومنا الآن - حتى بدون روبرت ليفاندوفسكي - فالأمر صعب ببساطة من وجهة نظر رياضية ومالية".

وواصل: "لدينا ثمانية لاعبين في المراكز الأربعة. لقد اختبرنا أفضل الأسماء الموجودة في سنواتهم الكروية الأولى، ولدينا مواهب شابة نرغب في منحها وقتًا للعب، وبالتالي فقد اتفقنا جميعًا على المضي قدمًا في خطتنا".

وعن محاولة ضم هالاند أوضح: "أجرينا بعض المحادثات، وكانت لدينا أشياء في الاعتبار كانت ممكنة بالنسبة لنا، وفي النهاية، لم ينجح الأمر لأسباب مختلفة، حيث قرر هالاند شيئًا يعتقد أنه أفضل بالنسبة له".

وعن محاولة الإبقاء على ألابا أضاف: "لقد جربنا كل شيء حقًا. أردنا الاحتفاظ بدافيد بأي ثمن، ولكن كان لدى مجلس الإدارة مخاوف بشأن إبرام العقود الاستثنائية في ذلك الوقت (فترة انتشار فيروس كورونا بشدة)، ومع ذلك، أردنا حفظ ماء الوجه وإعطاء ألابا التقدير الذي يستحقه".

وأردف: "لقد قدمنا له عرضًا جيدًا جدًا، خاصةً لهذا الوقت، وعندما قدمنا هذا العرض الأخير، كان دافيد يفكر، وفي مرحلة ما أردنا أن نعرف كيف كان، لا أعرف ما إذا كنت سأفعل ذلك مرة أخرى مع مثل هذا اللاعب. لا أعتقد أن ألابا كان سيبقى على أي حال، إنه رجل رائع ولاعب جيد حقًا".

وعن صفقة انضمام ماني استدرك: "في نهاية الحديث قال ساديو: نعم أحب كل ذلك أريد أن أذهب إلى ميونخ".

واختتم: "بالطبع كنت متحمس، لم نتحدث عن أي أرقام، لكن كان الأمر واضحًا أننا يمكن أن نحصل عليه".