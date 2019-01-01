ضم الجدد وغياب وليد سليمان عن قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره

22 لاعبًا في قائمة المارد الأحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة اطلع بره بطل جنوب السودان، غدًا الأحد.

المباراة من المقرر أن تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت القائمة انضمام كافة الصفقات الجديدة للفريق؛ محمود متولي وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة"، بينما يغيب وليد سليمان، إثر خضوعه لبرنامج تأهيلي.

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بينما ضم لاسارتي 22 لاعبًا، وجاء القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" حسام عاشور – أحمد الشيخ – رمضان صبحي – عمرو السولية.

خط الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو – جيرالدو.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 23 من الشهر الجاري، على استاد برج العرب أيضًا.