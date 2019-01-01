ضمك يرفض الاستسلام في قضيته ضد الأهلي ويعزز موقفه بإثبات

هل تغير لجنة الانضباط موقفها من قضية ضمك والأهلي؟

قامت إدارة نادي ضمك، بتزويد لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإثبات بعدم وجود اسم باسم عطا الله، حارس مرمى الأهلي، في قائمة الفريق خلال فترة التسجيل الأولى.

ضمك كان قدم احتجاجًا عقب مباراة الأهلي الأسبوع الماضي في جدة، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن ضمك لم يستسلم في قضيته ضد الأهلي، وقام بتزويد لجنة الانضباط بإثبات عن عدم وجود اسم باسم عطا الله في قائمة الـ30 لاعبًا، التي تم تسيلها في فترة التسجيل الأولى.

وعدم مشاركة عطا الله أساسيًا في مباراة ضمك، قلل إمكانية وجود خطأ ارتكبه الأهلي، ورغم ذلك هو مسجل لاعبًا محترفًا في صفوف الراقي.

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وكانت لجنة الانضباط قد رفضت قبول احتجاج نادي ضمك، ضد مشاركة حارس مرمى الأهلي باسم عطا الله، مؤكدة أن الاحتجاج غير صحيح.

مسؤولو لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج شكلًا وموضوعًا، حيث بدا باسم عطا الله خارج قائئمة الأهلي، ولكنه في الحقيقة موجود ومسجل ضمن القائمة الأهلاوية.

وكان الأهلي حقق الفوز على ضمك بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.